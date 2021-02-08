В Томской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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В Томскую область поступило 15 120 доз вакцины «Спутник V». Этот объём уже начали распределять по прививочным пунктам региона.
В Томской области рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

По информации облздрава, в медицинские учреждения Томска передано 8,8 тыс. доз, ещё 6,3 тыс. — в другие муниципальные образования региона.

«В Томске открыто 33 пункта вакцинации. В области прививочные кабинеты есть во всех районных больницах, в них доставляют жителей других населённых пунктов муниципалитета, желающих поставить прививку. Кроме того, 18 выездных бригад, сформированных из работников районных больниц, по графику выезжают в фельдшерско-акушерские пункты отдалённых населённых пунктов», — говорится в сообщении.

К 8 февраля прививки сделали 7042 человека, из них 1778 человек привились уже двумя компонентами.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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