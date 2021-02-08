Названы возможные причины пожара в высотке в Екатеринбурге

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга выясняет обстоятельства пожара в 23-этажном здании на улице Белинского, 83.

Об этом сообщает kp.ru.

По данным ведомства, наиболее вероятной причиной возгорания является короткое замыкание в электрощитовой.

По данным МЧС, на площади 100 погонных м электропроводка сгорела с первого по 16-й этаж.

«На место происшествия осуществлён выезд прокурором района Игорем Кореловым. Ход расследования причин пожара находится на контроле прокуратуры района», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в результате пожара в многоэтажном офисном здании на улице Белинского в Екатеринбурге пострадали два человека.