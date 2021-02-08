Названы возможные причины пожара в высотке в Екатеринбурге
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Об этом сообщает kp.ru.
По данным ведомства, наиболее вероятной причиной возгорания является короткое замыкание в электрощитовой.
По данным МЧС, на площади 100 погонных м электропроводка сгорела с первого по 16-й этаж.
«На место происшествия осуществлён выезд прокурором района Игорем Кореловым. Ход расследования причин пожара находится на контроле прокуратуры района», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Ранее агентство URA.RU сообщало, что в результате пожара в многоэтажном офисном здании на улице Белинского в Екатеринбурге пострадали два человека.