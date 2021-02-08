В Омской области заработали 55 пунктов вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
При необходимости медики будут работать в две смены. Ведомство занимается обучением персонала прививочных кабинетов и организацией логистики.
С 1 января 2021 года в область доставили более 25,2 тыс. доз вакцины «Спутник V».
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.