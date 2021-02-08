В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка при пожаре

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти восьмилетнего мальчика при пожаре в Нижнем Тагиле 3 февраля.
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru

В квартире дома на улице Циолковского, где проживал ребёнок, произошло короткое замыкание электропроводки.

«По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — рассказали в областном СК.

В ведомстве пояснили, что родителей во время возгорания дома не оказалось. Пожарные потушили огонь и вынесли ребёнка из квартиры, однако он скончался в машине скорой помощи от отравления продуктами горения.

Обстоятельства выясняются.

Ранее «Известия» сообщали, что в Вологодской области при пожаре погибли женщина и ребёнок.

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