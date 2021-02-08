В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Удмуртии выявили 97 случаев COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает izhlife.ru.

Выздоровели 112 пациентов.

Всего в республике зарегистрировали 26 419 случаев коронавируса, выписаны 23 003 человека.

Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа выявили 125 заболевших.

«Из общего количества заболевших 96 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов. Об этом сообщает «Крым 24».

Тестирование на COVID-19 прошли ещё почти 2,7 тыс. человек.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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