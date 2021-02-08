Школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату в Петербурге

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В Красносельском районе Петербурга школьники забросали снегом пламя Вечного огня.
Школьники погасили Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату в Петербурге
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом сообщает kp.ru.  

«7 февраля 2021 года около 16:00 в полицию поступило сообщение, что на мемориале Неизвестному солдату не горит Вечный огонь. В результате расследования полицейские установили, что четверо несовершеннолетних, от десяти до 12 лет, находились у мемориала, после чего один из подростков бросил комок снега в огонь, в результате чего пламя погасло», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место ЧП были вызваны сотрудники аварийной газовой службы.

Личности школьников установлены.

Ранее в Уссурийске закидали землёй Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны. Подозреваемых оперативно задержали.

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