Врач рассказала о признаках ослабленного иммунитета

Главный иммунолог-аллерголог Ростовской области, директор НИИ клинической иммунологии, заслуженный врач России профессор Людмила Сизякина рассказала о признаках ослабленного иммунитета.

В беседе с «Российской газетой» она пояснила, что сбой в работе иммунной системы проявляется клинической картиной.

«Например, человек часто болеет респираторно-вирусными инфекциями. Или у него есть очаги хронических заболеваний, которые часто обостряются. Например, бронхит по два раза в год, воспаление лёгких. Или тот же герпес любой локализации, различные фурункулы, гнойники. Это значит, что иммунная защита имеет брешь. Всё это — клиническая верификация недостаточности работы иммунной системы. И нужно обязательно идти к врачу и найти, какое звено мешает нормально работать иммунитету», — рассказала врач.

Чтобы укрепить ослабленный иммунитет, специалист советует употреблять больше белковой пищи, вести здоровый образ жизни, не забывать о витаминах и хороших эмоциях.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН дал рекомендации по укреплению иммунитета.