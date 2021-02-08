Детский омбудсмен рассказала об информационной безопасности детей

Взрослые недооценивают реальность виртуальных угроз, отметила уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

Об этом она рассказала в беседе с газетой «Известия».

«Мы до сих пор думаем, что когда ты посадил ребёнка дома, закрыл за ним дверь, он в безопасности. Всё, нужно от этого отходить. Если у ребёнка есть доступ в интернет, он рискует так же, как, к примеру, на перекрёстке без светофора. У ребёнка должен быть чёткий навигатор безопасности», — отметила Кузнецова.

Она напомнила про обращённые к детям призывы к суициду в интернете. По её словам, эта тема легла в основу законодательных решений, многих методических рекомендаций и большой работы, которая была проведена в школах.

Ранее Анна Кузнецова в беседе с НТВ рассказала о главном принципе безопасности детей.