Детский омбудсмен рассказала об информационной безопасности детей

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Взрослые недооценивают реальность виртуальных угроз, отметила уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.
Детский омбудсмен рассказала об информационной безопасности детей
  • Pixabay

Об этом она рассказала в беседе с газетой «Известия».

«Мы до сих пор думаем, что когда ты посадил ребёнка дома, закрыл за ним дверь, он в безопасности. Всё, нужно от этого отходить. Если у ребёнка есть доступ в интернет, он рискует так же, как, к примеру, на перекрёстке без светофора. У ребёнка должен быть чёткий навигатор безопасности», — отметила Кузнецова.

Она напомнила про обращённые к детям призывы к суициду в интернете. По её словам, эта тема легла в основу законодательных решений, многих методических рекомендаций и большой работы, которая была проведена в школах.

Ранее Анна Кузнецова в беседе с НТВ рассказала о главном принципе безопасности детей.

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