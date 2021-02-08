Жительница Орска задержана по подозрению в убийстве двухлетнего ребёнка

В Орске (Оренбургская область) задержана 60-летняя женщина по подозрению в убийстве собственной внучки.

Тело двухлетней девочки обнаружили в ночь на понедельник, 8 февраля, сообщили «Известиям» в СУ СК по региону.

Отмечается, что тело ребёнка с множественными колото-резаными ранами в области шеи обнаружили возле многоквартирного жилого дома на улице Короленко. По данным следователей, бабушка девочки в состоянии алкогольного опьянения нанесла ей раны ножом.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, следователи завершили расследование по факту убийства десятилетней девочки в Прикамье.