Жительница Орска задержана по подозрению в убийстве двухлетнего ребёнка
- РИА Новости
Тело двухлетней девочки обнаружили в ночь на понедельник, 8 февраля, сообщили «Известиям» в СУ СК по региону.
Отмечается, что тело ребёнка с множественными колото-резаными ранами в области шеи обнаружили возле многоквартирного жилого дома на улице Короленко. По данным следователей, бабушка девочки в состоянии алкогольного опьянения нанесла ей раны ножом.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, следователи завершили расследование по факту убийства десятилетней девочки в Прикамье.