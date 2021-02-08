В Москве начали принимать заявки на участие в технологическом конкурсе
- © Ю. Иванко / mos.ru
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Конкурсы позволяют доработать свои решения с экспертами и протестировать их в реальных условиях», — приводятся в материале слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.
Подать заявку на участие можно до 7 марта.
Как ранее сообщали «Известия», в Москве подведены итоги первой в этом году перечневой олимпиады школьников по программированию «Когнитивные технологии».