Врач рассказала о способах снижения артериального давления

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Врач-терапевт, медицинский журналист Ольга Кашубина рассказала о способах снижения артериального давления.
Врач рассказала о способах снижения артериального давления
  • Pixabay

«Если мы говорим о диагностированной гипертонии, когда давление выше 120 на 80 и врач назначает гипотензивные лекарственные препараты, нет никакого способа снижать давление без лекарств надёжно и на продолжительные отрезки времени», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, гипертония — коварная болезнь и даже при хорошем самочувствии давление может оставаться высоким.

Как отметила Кашубина, использовать народные методы снижения давления хорошо, если они согласуются с медицинскими рекомендациями и предусматривают улучшение качества питания, физическую активность, нормализацию режима сна и отдыха.

Со своей стороны, диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом «Звезда» напомнила, что к повышению давления могут приводить продукты, содержащие много соли, если наблюдается переизбыток в их употреблении.

«Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую в долгосрочной перспективе кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность и он выпьет кофе, или чай крепкий, или какой-то напиток, энергетик — всё это может тут же спровоцировать повышение артериального давления», — сообщила она.

Ранее нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер оценила сообщения о вреде глютена.

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