В Самарской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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В Самарской области за сутки выявили 301 случай коронавируса. Общее число заболевших достигло 42 410.
В Самарской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Самаре, Тольятти и Кинельском районе.

Выздоровели 311 пациентов за последние 24 часа. Всего выписаны 39 122 человека.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.

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