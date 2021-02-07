В Самарской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперштаб.
Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Самаре, Тольятти и Кинельском районе.
Выздоровели 311 пациентов за последние 24 часа. Всего выписаны 39 122 человека.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.