В Самарской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Самарской области за сутки выявили 301 случай коронавируса. Общее число заболевших достигло 42 410.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали в Самаре, Тольятти и Кинельском районе.

Выздоровели 311 пациентов за последние 24 часа. Всего выписаны 39 122 человека.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.