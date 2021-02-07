В Ставропольском крае провели почти 1,3 млн тестов на COVID-19

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В Ставропольском крае провели почти 1,27 млн тестов на COVID-19, заявил губернатор Владимир Владимиров.
В Ставропольском крае провели почти 1,3 млн тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Как отметил глава региона, набирает обороты прививочная кампания.

«Всё больше людей в крае делают прививки против COVID-19. Но для масштабного эффекта потребуется время. Поэтому по-прежнему важно соблюдать правила эпидемиологической профилактики», — сказал Владимиров.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге возросло число свободных коек в больницах. В настоящее время в медучреждениях располагают 5637 незанятыми местами для пациентов с коронавирусом, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о рисках вакцинации от коронавируса для бессимптомных носителей.

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