Дегтярёв избран координатором хабаровского регионального отделения ЛДПР
«Внеочередная отчётно-выборная конференция ЛДПР состоялась в Хабаровске. Единогласно координатором регионального отделения партии был избран врио губернатора края Михаил Дегтярёв», — говорится в сообщении краевого отделения партии.
Отмечается, что ранее Дегтярёв исполнял обязанности координатора реготделения.
Он подчеркнул, что на партии лежит большая ответственность перед жителями региона.
22 января Михаил Дегтярёв заявил о послаблении противокоронавирусных мер в регионе.