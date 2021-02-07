Дегтярёв избран координатором хабаровского регионального отделения ЛДПР

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв был избран координатором регионального отделения ЛДПР.

«Внеочередная отчётно-выборная конференция ЛДПР состоялась в Хабаровске. Единогласно координатором регионального отделения партии был избран врио губернатора края Михаил Дегтярёв», — говорится в сообщении краевого отделения партии.

Отмечается, что ранее Дегтярёв исполнял обязанности координатора реготделения.

Он подчеркнул, что на партии лежит большая ответственность перед жителями региона.

22 января Михаил Дегтярёв заявил о послаблении противокоронавирусных мер в регионе.