Кинолог предостерёг от перевода собак на веганскую диету

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев высказался против перевода собак на веганскую и вегетрианскую диету.

«Важно помнить, что собака — это хищник. Только правильно подобранный баланс всех необходимых веществ позволяет организму собаки работать правильно», — цитирует РИА Новости Голубева.

По его словам, отсутствие в рационе животного хотя бы одного важного элемента может привести к проблемам со здоровьем.

Он отметил, что при составлении диеты питомца лучше проконсультироваться с ветеринарным специалистом.

Ранее российская кинологическая федерация призвала хозяев не выгуливать собак на льду водоёмов в связи с таянием корки льда из-за потепления.

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