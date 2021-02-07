Кинолог предостерёг от перевода собак на веганскую диету
«Важно помнить, что собака — это хищник. Только правильно подобранный баланс всех необходимых веществ позволяет организму собаки работать правильно», — цитирует РИА Новости Голубева.
По его словам, отсутствие в рационе животного хотя бы одного важного элемента может привести к проблемам со здоровьем.
Он отметил, что при составлении диеты питомца лучше проконсультироваться с ветеринарным специалистом.
Ранее российская кинологическая федерация призвала хозяев не выгуливать собак на льду водоёмов в связи с таянием корки льда из-за потепления.