В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.

«Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5637 — 44,9% от всего коечного фонда», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о поставках вакцины от коронавируса в город.

1 февраля первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов дал прогноз относительно того, когда возможно дальнейшее смягчение мер по коронавирусу в городе.