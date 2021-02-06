В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
- РИА Новости
«Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5637 — 44,9% от всего коечного фонда», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о поставках вакцины от коронавируса в город.
1 февраля первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов дал прогноз относительно того, когда возможно дальнейшее смягчение мер по коронавирусу в городе.