В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

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В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению коронавируса рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.
В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
  • РИА Новости

«Количество свободных коек под COVID-19 увеличилось в Санкт-Петербурге до 5637 — 44,9% от всего коечного фонда», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о поставках вакцины от коронавируса в город.

1 февраля первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов дал прогноз относительно того, когда возможно дальнейшее смягчение мер по коронавирусу в городе.

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