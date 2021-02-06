Ревматолог рассказала о возможных последствиях COVID-19
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- АГН «Москва»
«В большинстве случаев пациенту с коронавирусом обращаться к ревматологу не надо. Однако иногда болезнь может отразиться на суставах», — заявила она в беседе с Nation News.
По её словам, консультация ревматолога нужна, если пациент после выздоровления заметил боли и припухание в суставах, образование болезненных узлов в подкожной жировой клетчатке.
Как отметила Чельдиева, у пациентов с коронавирусом также отмечается высокая вероятность тромбозов.
Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.