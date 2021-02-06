В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тюменской области выявили 135 случаев заболевания коронавирусом, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Всего с начала пандемии заболели 29 044 человека. Выписаны 144, общее число выздоровевших достигло 27 274.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 84 случая инфицирования COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на оперштаб.

В общей сложности в республике зарегистрировано 16 553 заболевших. Выздоровели 13 068 человек, в том числе 90 — за минувшие 24 часа.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.