В Тюменской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Всего с начала пандемии заболели 29 044 человека. Выписаны 144, общее число выздоровевших достигло 27 274.
Также стало известно, что в Татарстане выявили 84 случая инфицирования COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на оперштаб.
В общей сложности в республике зарегистрировано 16 553 заболевших. Выздоровели 13 068 человек, в том числе 90 — за минувшие 24 часа.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.