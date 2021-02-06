В Калининградской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Калининградской области выявили 177 случаев коронавируса.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Общее число заболевших в регионе достигло 25 166. Выписаны 202 пациента, всего выздоровели 22 442.

Также стало известно, что в Нижегородской области за 24 часа подтвердили 472 случая COVID-19. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе всего заболели 87 256 человек, а уже выздоровел 79 361.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.