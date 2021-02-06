В Севастополе прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Севастополе зарегистрировали 93 случая коронавируса, заявили в пресс-службе городского правительства.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

Выписаны 105 пациентов. Всего с начала пандемии заболели 10 293 человека, выздоровели 9246.

В настоящее время в стационарах находятся 392 пациента.

Также стало известно, что в Крыму зафиксировали 155 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает «Крыминформ».

«Из общего количества заболевших 103 выявлены при обращении за медицинской помощью, 51 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за границы», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Всего диагноз подтверждён у 33 287 человек. Выздоровели за весь период 28 555.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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