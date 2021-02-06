В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Удмуртии выявили 97 случаев COVID-19, заявили в региональном штабе.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • globallookpress.com

Об этом сообщает izhlife.ru.

Всего на 6 февраля в республике зарегистрировано 26 226 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 22 774 человека.

Также стало известно, что в Пермском крае зафиксировали 277 случаев COVID-19 за последние 24 часа. В частности, в Перми выявили 89 заболевших, передаёт properm.ru.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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