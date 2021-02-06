В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает izhlife.ru.
Всего на 6 февраля в республике зарегистрировано 26 226 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 22 774 человека.
Также стало известно, что в Пермском крае зафиксировали 277 случаев COVID-19 за последние 24 часа. В частности, в Перми выявили 89 заболевших, передаёт properm.ru.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал прогноз по пандемии коронавируса в России.