В Петербурге рассказали о работе волонтёров

В Комитете по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга рассказали о работе волонтёров.

Об этом сообщают «Невские новости».

Добровольцы доставляют наборы гуманитарной помощи пожилым, одиноким людям, многодетным нуждающимся семьям. С октября такие наборы получили почти 164 тыс. человек.

Волонтёры также помогают тем, кто находится на вынужденной самоизоляции дома или не может самостоятельно выйти на улицу.

Кроме того, добровольцы оказывают помощь медикам в борьбе с пандемией. Например, они обзванивают пациентов, которые лечатся дома.

Ранее НТВ сообщал об онлайн-марафоне #МыВместе, посвящённом Дню волонтёра.