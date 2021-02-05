Более 110 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавируса

В Подмосковье поступило 214 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», на данный момент прививку получили более 110 тыс. жителей региона. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«К нам продолжает поступать вакцина «Спутник V». Мы получили ещё 43 тыс. доз, а всего в Московскую область поступило 214 тыс. доз вакцины», — приводятся её слова на сайте регионального Минздрава.

По данным Стригунковой, более 110 тыс. жителей Подмосковья уже привились от коронавируса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ряд ограничений, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции, могут снять в регионе к концу недели.