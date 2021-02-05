Более 110 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавируса
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«К нам продолжает поступать вакцина «Спутник V». Мы получили ещё 43 тыс. доз, а всего в Московскую область поступило 214 тыс. доз вакцины», — приводятся её слова на сайте регионального Минздрава.
По данным Стригунковой, более 110 тыс. жителей Подмосковья уже привились от коронавируса.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ряд ограничений, введённых в связи с пандемией коронавирусной инфекции, могут снять в регионе к концу недели.