В Калининградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Калининградской области от COVID-19 привили 8319 человек, из которых 1435 получили оба компонента вакцины.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Специалисты областного Минздрава и управления Роспотребнадзора провели совместный выезд. Они осмотрели филиал Городской больницы №3 на улице Генделя и амбулаторное подразделение Городской больницы №4 на Университетской.

«Сегодня мы посмотрели условия проведения вакцинации от коронавируса в двух городских поликлиниках, и хочу отметить, что требования по соблюдению безопасности иммунизации, холодовой цепи соблюдаются», — заявила начальник отдела организации оказания медицинской помощи областного Минздрава Ольга Пурынзина.

По её словам, люди идут на прививку очень активно.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» заявил, что иммунитет после перенесённого коронавируса ослаблен в течение полутора-двух месяцев.