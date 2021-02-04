В Калининградской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Специалисты областного Минздрава и управления Роспотребнадзора провели совместный выезд. Они осмотрели филиал Городской больницы №3 на улице Генделя и амбулаторное подразделение Городской больницы №4 на Университетской.
«Сегодня мы посмотрели условия проведения вакцинации от коронавируса в двух городских поликлиниках, и хочу отметить, что требования по соблюдению безопасности иммунизации, холодовой цепи соблюдаются», — заявила начальник отдела организации оказания медицинской помощи областного Минздрава Ольга Пурынзина.
По её словам, люди идут на прививку очень активно.
Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян в беседе с газетой «Известия» заявил, что иммунитет после перенесённого коронавируса ослаблен в течение полутора-двух месяцев.