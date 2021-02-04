В Хабаровске вынесли приговор по делу о ложной информации про взрывное устройство в самолёте

Жителя Хабаровска приговорили к четырём годам колонии за сообщение ложной информации о взрывном устройстве в самолёте.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Дальневосточной транспортной прокуратуры.

35-летний мужчина в сентябре 2020 года позвонил в дежурно-диспетчерскую службу и заявил, что в хвостовой части одного из самолётов в аэропорту якобы заложено 2 кг тротила.

На место прибыли скорая помощь и сотрудники МЧС. Взрывное устройство не нашли.

«Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в прокуратуре.

Суд также взыскал ущерб, причинённый ложным вызовом.

В декабре городской суд Южно-Сахалинска вынес обвинительный приговор мужчине за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве.