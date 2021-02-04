Победитель конкурса «Учитель года России — 2020» оценил перспективы школьного образования

Победитель конкурса «Учитель года России — 2020» Михаил Гуров оценил перспективы школьного образования.

«Я думаю, будущее за индивидуализацией и персонификацией образования. Будет развитие системной индивидуальной траектории учащихся. Есть такая государственная программа — «Успех каждого ребёнка», которая и подразумевает ориентацию на личность каждого ребёнка в отдельности», — заявил он в беседе с mk.ru.

По его мнению, здесь сыграют свою роль и электронные ресурсы, создаваемые государством, и использование дистанционных технологий, но сам процесс никогда не обойдётся без учителя.

«Человек — это всё же социальное существо, поэтому важен социальный контакт, передача эмоций», — считает Гуров.

Он отметил, что воспитание будет намного эффективнее, если будет проходить при живом общении педагога и ученика.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН оценил последствия дистанционного обучения.