Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана
«Доставка Алексея Навального будет», — сказала она РИА Новости.
В июне СК возбудил уголовное дело против Навального по подозрению в клевете в адрес Артёменко.
Телеканал RT по случаю проведения голосования по поправкам к Конституции России подготовил ролик, в котором снялись в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны. Также в ролике снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.
Позднее Навальный опубликовал в своём Telegram-канале ролик с оскорбительными комментариями в адрес его участников.