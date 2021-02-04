Навального доставят в суд по делу о клевете на ветерана

Алексей Навальный лично примет участие в заседании по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Об этом сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.

«Доставка Алексея Навального будет», — сказала она РИА Новости.

В июне СК возбудил уголовное дело против Навального по подозрению в клевете в адрес Артёменко.

Телеканал RT по случаю проведения голосования по поправкам к Конституции России подготовил ролик, в котором снялись в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны. Также в ролике снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Позднее Навальный опубликовал в своём Telegram-канале ролик с оскорбительными комментариями в адрес его участников.