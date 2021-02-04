Эксперт оценил перспективы формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Специалист по вирусологии, глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им Ивановского» профессор Александр Бутенко оценил перспективы формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

«При эффективной вакцинации коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться через полгода», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, 60% населения должны иметь антитела, чтобы можно было судить о коллективном иммунитете.

Бутенко также отметил, что во время пандемии многие жители России обрели иммунитет к COVID-19, переболев им в бессимптомной форме.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 16 714 случаев коронавируса.