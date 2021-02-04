Терапевт дала рекомендации по подготовке организма к аномальным морозам

Врач-терапевт Надежда Чернышова дала рекомендации по подготовке организма к аномальным морозам.

«К сильным морозам нужно готовиться, просто приводя организм в максимально здоровое состояние. Для этого сразу можно посоветовать наладить режим сна и отдыха», — сказала она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, отдохнувший человек чувствует себя гораздо лучше и у него выше иммунитет.

Тем, кто имеет хронические заболевания, Чернышова советует следить за состоянием здоровья ещё более тщательно.

«Не зря пищу называют топливом. Лучше хорошо заправиться перед выходом. И лучше, чтобы еда была согревающей и плотной», — добавила Чернышова.

Со своей стороны, врач-дерматолог Екатерина Вертиева в беседе с Life.ru посоветовала носить зимой перчатки, пользоваться увлажняющими маслами и кремами.

«Нужно как можно чаще по возможности давать отдыхать кистям: мыть посуду в защитных перчатках, не подвергать руки воздействию слишком горячей или холодной воды, делать массаж рук лёгкими массирующими круговыми движениями после нанесения крема», — сказала она.

Ранее главный врач Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев дал советы людям с хроническими заболеваниями на случай перепадов температуры.