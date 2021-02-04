В МВД прокомментировали фото из спецприёмника в Сахарове

Появившиеся в интернете фотографии из центра временного содержания в Сахарове не отражают ситуацию объективно, заявили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Фотографии, размещённые в некоторых средствах массовой информации и сети интернет, не являются объективным отражением ситуации, так как сделаны гражданами, доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления», — говорится в сообщении.

Как отмечается, затем эти лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами. По данным ведомства, им предоставили горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются нормативы по количеству лиц в помещении.

Подчёркивается, что в спецприёмнике достаточно мест для арестованных, в ходе проверки нарушений не установлено.

В центре в Сахарове содержатся в том числе граждане, в отношении которых судом принято решение об административном аресте за правонарушения, совершённые во время несанкционированных акций в Москве.