Психолог рассказала, как сохранять позитивный настрой

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Психолог Наталья Панфилова рассказала, как сохранять позитивный настрой.
Психолог рассказала, как сохранять позитивный настрой
  • Pixabay

«На самом деле хорошее настроение, как ни банально это звучит, оно всегда внутри нас. И во многом оно зависит именно от того, насколько человек умеет гибко находить компромиссы сам с собой», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, поднятие настроения — инициатива самого человека.

Кроме того, считает Панфилова, важно проводить время с близкими людьми, уделять больше времени своему хобби. Она также полагает, что нужно научиться абстрагироваться от негативных мыслей.

«То есть мы должны сами себя тянуть к хорошему. Очень часто мы сами придаём настроение какому-либо событию. Например, на улице хорошая погода и человек расстраивается, что ему в этот день нужно идти на работу вместо того, чтобы пройтись хотя бы немного под солнышком и порадоваться», — добавила эксперт.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.

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