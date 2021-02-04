Эксперт рассказала о новом цифровом сервисе для учителей

Исполняющая обязанности директора Института цифровой трансформации в сфере образования Людмила Бокова рассказала о новом сервисе «Библиотека цифрового образовательного контента».

«С помощью цифровых сервисов дети могут получать углублённые знания по тем направлениям обучения, которые им интересны», — цитирует эксперта ФАН.

По её словам, форматы разнообразны. Помимо привычных цифровых учебников в текстовом формате, это анимационные ролики, видеоинтервью с учёными, интерактивные справочники и статьи, виртуальные лаборатории, интерактивная графика, игры-симуляторы.

Как отметила Бокова, весь контент будет отвечать требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

Интерфейс сервиса будет адаптирован и для учащихся с ограниченными возможностями.

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