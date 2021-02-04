В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Севастополе выявили 103 случая COVID-19.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Всего в городе заболели 10 108 человек.

8 февраля в Севастополе начнётся массовая вакцинация против коронавируса. Запись доступна через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Также стало известно, что в Кабардино-Балкарии пять из девяти госпиталей особо опасных инфекций прекратили приём пациентов и готовятся к штатному режиму работы. Об этом сообщает newstracker.ru.

«Другие четыре госпиталя продолжат приём пациентов с коронавирусом. На сегодня занятость ковид-коек составляет 62,2%», — заявил глава региона Казбек Коков.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.