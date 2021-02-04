Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки во Владимирской области выявили 149 случаев COVID-19.
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Всего на территории области зарегистрированы 24 092 заболевших. Выздоровели 21 249 пациентов, в том числе 160 за 3 февраля.

В лабораториях провели 2815 исследований на коронавирус за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выполнили около 1,25 млн исследований на коронавирус. Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

По словам главы региона, выявлять факты заболевания удаётся благодаря беспрерывному проведению тестов на COVID-19.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.

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