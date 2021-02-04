Власти Москвы рассказали правила вакцинации онкобольных от коронавируса

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Пациентам с онкологическими заболеваниями следует прививаться от коронавируса после детальной консультации с лечащим врачом. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Власти Москвы рассказали правила вакцинации онкобольных от коронавируса
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«После детальной консультации с лечащим врачом пациентам с онкологическими заболеваниями стоит привиться от коронавируса — широкая сеть прививочных пунктов на базе поликлиник и выездных бригад в городе для этого создана», — приводит Интерфакс её слова.

По словам Раковой, любое тяжёлое сопутствующее заболевание оказывает значительное влияние на течение инфекции.

«Онкологических больных это, к сожалению, тоже касается — они входят в группу повышенного риска. Это вызвано снижением иммунной системы организма из-за заболевания и перенесённых операций», — отметила она.

Ракова подчеркнула, что оказание помощи онкобольным в Москве на фоне пандемии коронавируса не останавливалось.

«Более того, ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована под коронавирус», — добавила чиновница.

Ранее в пресс-службе правительства России заявили, что более 1,1 млрд рублей выделят медицинским работникам на выплаты за выявление онкологических заболеваний.

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