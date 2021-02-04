В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Ставропольском крае выявили 228 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Выздоровел 191 человек.

«Увеличилось и число тех, кто сделал прививку от COVID-19. Всего вакцинацию прошли более 25 тыс. ставропольчан. Но для того чтобы вирус отступил, этого пока недостаточно», — сказал Владимиров.

Также стало известно, что в Удмуртии зарегистрировали 95 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 129 человек. За сутки сделано 2322 теста на коронавирус.

Ранее директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о снижении иммунитета у переболевших коронавирусом.