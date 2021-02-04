Фитнес-тренер рассказал, как привести себя в форму после зимы

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Фитнес-тренер Никита Воробьёв рассказал, как привести себя в форму после зимы.
Фитнес-тренер рассказал, как привести себя в форму после зимы
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что нужны не только тренировки, но и соблюдение культуры питания.

«Только тренировочный процесс мало что даст. Многие про это забывают и ставят на последнее место», — сказал эксперт.

По его мнению, в рационе должны присутствовать углеводы, далее следуют белки и жиры. Воробьёв рекомендует иногда менять их соотношение.

«Главное — держать дефицит калорий. В зависимости от веса и роста», — уточнил он.

Эксперт рекомендовал добавлять физическую нагрузку с учётом готовности организма. Если человек ни разу не занимался, то лучше начинать с 15—20 минут домашних занятий и увеличивать время до часа-полутора.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в новогодние праздники объём продаж услуг фитнес-клубов в России в денежном выражении снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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