Диетолог рассказал, вредно ли есть перед сном

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Врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко рассказал, вредно ли есть перед сном.
Диетолог рассказал, вредно ли есть перед сном
  • Pixabay

«В какое время вы съедите ваш суточный калораж — вообще неважно. Вы можете весь день не есть, а потом на ночь съесть две тысячи калорий. Если вам после этого хорошо, вы ложитесь спать спокойно, спите крепко и просыпаетесь утром бодрым, то на здоровье», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как считает эксперт, если человеку комфортно весь день проходить с чувством сытости, то калораж можно равномерно распределить на весь день.

По мнению Кузьменко, для расчёта суточной нормы калорий можно проконсультироваться со специалистом, а подбирать режим питания можно по личному опыту.

«Если вы плохо спите на полный желудок, то лучше ложиться спать голодным. Если голодным плохо спать, то выпейте йогурт, съешьте творожок или что-то ещё, но не переедайте», — сказал эксперт.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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