Уголовные дела по факту пожара в Красноярске соединены в одно производство

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали о ходе расследования обстоятельств пожара на складе в Красноярске, в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщается, возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Также органами МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 219 УК России («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«В целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего... уголовное дело передано в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Уголовные дела соединены в одно производство», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 5 февраля днём траура по погибшим при пожаре на складе в Красноярске.