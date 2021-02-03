Диетолог рассказал о самых полезных овощах в зимнее время

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о самых полезных овощах в зимнее время.

«С точки зрения полезности зимой в первую очередь стоит отметить корнеплоды. Это наши классические овощи — капуста, морковь, свёкла, репа. Они хорошо достаточно хранятся, их можно использовать в течение всей зимы, а также части весны», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в этих овощах сохраняется довольно большое количество витаминов.

Что касается фруктов, то Арзамасцев отметил, что в настоящее время они или привозные, или тепличные, то есть содержат гораздо меньший спектр витаминов и микроэлементов.

«Тепличные получают из добавок, то есть из удобрений. А те, что выращены в естественных условиях, привозятся из-за рубежа в незрелом виде, потом дозревают в коробках», — уточнил эксперт.

Вместе с тем, считает Арзамасцев, и такие фрукты могут быть полезны тем, кто не имеет серьёзных противопоказаний, так как содержат клетчатку.

Ранее диетолог Нурия Дианова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по приёму витаминов в конце зимы.