Врач рассказал, как избежать травм при падении в гололёд

Завотделением медицинской реабилитации Сеченовского университета травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, как избежать травм при падении в гололёд.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что в случае падения за доли секунды сложно сориентироваться и принять правильное положение тела, поэтому желательно его всё же предотвратить. По возможности нужно внимательно смотреть под ноги.

«Ещё одна ошибка — непрофильная обувь, которая не соответствует погодным условиям. Даже люди за 40 лет иногда ходят зимой в кроссовках или кедах, подошва которых не предназначена для льда», — заявил Терновой.

Он также посоветовал держать руки свободными, чтобы при потере равновесия можно было удержать баланс. Ноги рекомендуется чуть согнуть, чтобы быть готовым к падению.

Если падение всё-таки произошло, то следует оценить своё состояние.

«Если не можете встать на ноги или пошевелить конечностью, то, скорее всего, перелом, нужно вызывать скорую. Обычно это можно определить по деформации конечности, сильному отёку и резкой боли. Если можете встать и идти, то допускается самостоятельно добраться до травмпункта», — уточнил эксперт.

Ранее технический директор Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по безопасному вождению во время гололёда.