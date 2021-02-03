Власти Китая нашли коронавирус на упаковке мяса птицы из России
- Reuters
«Сегодня, 3 февраля 2021 года, Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трёх российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай», — рассказали в Россельхознадзоре.
По данным ведомства, «компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу «Черкизово».
Отмечается, что, согласно законодательству КНР, с 3 февраля будет временно приостановлен приём импортных деклараций на продукцию с данных предприятий на четыре недели.
При этом Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля 2021 года и приступил к проведению расследования.
В январе Россельхознадзор запретил поставки груш из одного из регионов Боснии и Герцеговины из-за выявленных в них вирусов.