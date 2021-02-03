Власти Китая нашли коронавирус на упаковке мяса птицы из России

Китайские власти обнаружили генетический материал коронавирусной инфекции COVID-19 на упаковке мяса птицы предприятий российской группы «Черкизово». Об этом сообщил Россельхознадзор.

«Сегодня, 3 февраля 2021 года, Главное таможенное управление КНР проинформировало о выявлении властями провинции Гуандун генома COVID-19 в 13 партиях продукции трёх российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай», — рассказали в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, «компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в группу «Черкизово».

Отмечается, что, согласно законодательству КНР, с 3 февраля будет временно приостановлен приём импортных деклараций на продукцию с данных предприятий на четыре недели.

При этом Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля 2021 года и приступил к проведению расследования.

В январе Россельхознадзор запретил поставки груш из одного из регионов Боснии и Герцеговины из-за выявленных в них вирусов.