Эксперт рассказал о причинах снижения уровня мотивации

Заведующий кафедрой психотерапии РМАНПО профессор Виктор Макаров рассказал о причинах снижения уровня мотивации.

«Мотивация бывает внешняя и внутренняя. Внутренняя мотивация — зарабатывать, чтобы путешествовать, стильно одеваться, отдыхать, вкусно питаться», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, к снижению мотивации ведёт неосознанное стремление к самосохранению во время пандемии. Резко сузился круг общения, отметил Макаров.

«Поэтому очень важны сейчас внешние стимулы, то есть нужно дать людям возможность заработать, путешествовать, ходить на концерты, в кафе, рестораны, кино. Только так можно стимулировать человека», — полагает он.

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