В Калининградской области рассказали о строительстве спортивных сооружений

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Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко сообщила о строящихся в регионе спортивных объектах.
В Калининградской области рассказали о строительстве спортивных сооружений
  • Pixabay

Об этом пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

В Калининградской области в городе Славске возводится ФОК. Сооружение общей площадью около 3 тыс. кв. м строится при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» и нацпроекта «Демография». Стоимость сооружения — 130 млн рублей.

Ищенко рассказала, что в 2021 году будет достроен другой крупномасштабный ФОК в Южном парке в Калининграде. Там будут базироваться представители как минимум трёх региональных государственных спортивных школ.

К активной фазе строительства бассейна с игровым залом должны приступить в Правдинске. В Озерках и Знаменске также начнутся работы по возведению небольших функциональных спорткомплексов.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило Томской области 20 млн рублей на строительство спортобъектов.

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