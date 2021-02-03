Аэропорт Симферополь начал вакцинацию сотрудников от коронавируса

Международный аэропорт Симферополь начал вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Вакцинацию проводит выездная бригада медиков. Записаться на получение прививки может каждый желающий из числа сотрудников», — сообщила пресс-служба аэропорта.

Прививают сотрудников аэропорта вакциной «Спутник V».

«Задействованный в операционных процессах персонал аэропорта ежедневно контактирует с большим количеством людей. Поэтому для нас было важным предоставить возможность сотрудникам как можно быстрее пройти вакцинацию», – отметил генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгений Плаксин.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.