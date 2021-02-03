Аэропорт Симферополь начал вакцинацию сотрудников от коронавируса

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Международный аэропорт Симферополь начал вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции.
Аэропорт Симферополь начал вакцинацию сотрудников от коронавируса
  • © РИА Новости / Александр Полегенько

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Вакцинацию проводит выездная бригада медиков. Записаться на получение прививки может каждый желающий из числа сотрудников», — сообщила пресс-служба аэропорта.

Прививают сотрудников аэропорта вакциной «Спутник V».

«Задействованный в операционных процессах персонал аэропорта ежедневно контактирует с большим количеством людей. Поэтому для нас было важным предоставить возможность сотрудникам как можно быстрее пройти вакцинацию», – отметил генеральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгений Плаксин.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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