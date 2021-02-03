В Крыму оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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Министерство здравоохранения Крыма сократило число коек, развёрнутых для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией, на 626.
В Крыму оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в стационарных условиях развёрнуто 3364 койки, в том числе 2449 для лечения COVID-19 и 915 — для лечения внебольничных пневмоний», — заявил глава ведомства Александр Остапенко.

По его словам, за неделю госпитализированы 473 заболевших коронавирусом, что на 16% ниже уровня предыдущей недели. Сократилось и количество вызовов бригад скорой помощи.

«Для обеспечения доставки пациентов с коронавирусной инфекцией продолжает работу 20 бригад, из которых 15 бригад скорой медицинской помощи и три бригады медицины катастроф», — добавил Остапенко.

В декабре 2020 года депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.

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