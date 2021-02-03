Военные ЦВО проведут более 100 учений в феврале

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявил, что в феврале в войсках Центрального военного округа проведут более 100 учений различного уровня.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Манёвры будут проводиться в трёх регионах Российской Федерации: на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на горных полигонах в Таджикистане.

Военнослужащие отработают задачи по обороне, наступлению, а также в ходе разведывательных действий.

По сообщениям Nation News, в феврале в Калининградской области начались тактические учения десантно-штурмового батальона морской пехоты Балтийского флота.