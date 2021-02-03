Собянин сообщил о завершении реставрации скульптур на площади Гагарина

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация скульптур на площади Гагарина завершена.

Об этом информирует «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

Глава города подчеркнул, что речь идёт о скульптурах, воспевающих подвиг народа в годы Великой Отечественной войны, которые украшали два полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте.

Это восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг на башне дома №30 и такие же парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтёров и инженеров на доме №37. Сами дома построены в 40-е годы прошлого века.

По словам Собянина, несколько недель назад скульптуры вернулись на своё законное место на площади Гагарина. Мэр заявил, что ещё один проект возрождения исторического облика Москвы успешно завершён.

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге завершена реставрация юго-восточной скульптуры «Укротитель коня» на Аничковом мосту, пострадавшей в результате акта вандализма в начале лета 2020 года.