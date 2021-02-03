Дело об убийстве воспитательницы в Воскресенске передано в суд

Прокуратура передала материалы об убийстве воспитательницы в детском саду в Воскресенске в суд.

Как передаёт телеканал «360», прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

По версии следствия, днём 31 августа 2020 года задержанный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в детский сад и нанёс своей жене, работавшей там воспитательницей, не менее 18 ударов ножом. Женщина получила ранения в области шеи, груди и верхних конечностей. От полученных повреждений она скончалась на месте.

В данный момент обвиняемый по делу содержится под стражей.

В сентябре 2020 года сообщалось о задержании жителя Москвы, который убил женщину у торгового центра на Каширском шоссе из-за ревности.