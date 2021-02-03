Диетолог рассказала, какие продукты улучшают мозговую активность

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты необходимо включить в свой рацион, чтобы стимулировать работу мозга и повышать настроение.

Об этом она рассказала в эфире радиостанции Sputnik.

«Это в первую очередь продукты, содержащие холин. Его достаточно много в яичном желтке, в мясных продуктах, особенно много в баранине, есть и в овсянке, и в цветной капусте. Холин — это предшественник ацетилхолина, который обеспечивает скорость передачи нервного импульса. Нужно есть продукты с витамином B12, содержание которого часто уменьшается с возрастом, появляются головокружения, состояние усталости. Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо: печень, красное мясо. Но всё должно быть в меру. Если мы будем переедать, токсины, которые там содержатся, нейтрализуют всю пользу», — пояснила Елена Соломатина.

Чтобы стимулировать работу головного мозга, важно не просто есть правильную пищу, но и правильно её готовить, лучше на пару и использовать щадящую обработку. Также следует употреблять больше зелени, овощей, фруктов, отказавшись от сладостей, пояснила специалист.

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